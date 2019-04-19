شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بكفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، يرافقه المحاسب فتحي مرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجاريه بالبحيرة، الخميس، معرض الغرفة التجارية للسلع الغذائية تحت شعار «أهلا رمضان» بمدينة كفر الدوار.

Advertisements

وأكد فتحي مرسي، رئيس غرفة البحيرة، أن هذا المعرض هو الثاني للغرفة التجارية بالبحيرة بعد معرض مدينة دمنهور، بخلاف عدد كبير من منافذ البيع، بمختلف مدن المحافظة، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ويقام المعرض في إطار رؤية الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وخطتها لتنشيط الأسواق واستقرارها، وضبط الأسعار للتيسير على المواطنين، وذلك بالتعاون مع جمعية إرشاد وحماية المستهلك بالبحيرة التابعة للغرفة التجارية، حيث تتحمل الغرفة تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضي أي مقابل مادي من الشركات العارضة بشرط أن تقوم الشركات بالبيع بسعر أقل من سعر الجملة.

ويضم المعرض مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والصلصة، ومنتجات الألبان، والمخللات، والعصائر والمربات، واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، واللحوم البلدية بسعر ١٠٠ جنيه للكيلو، بالإضافة إلى ياميش ومستلزمات الشهر الكريم والخضار والفاكهة الطازجة، وسيستمر المعرض لمدة شهر.