تجمع الآلاف بميدان عابدين لبدء ماراثون مشى للحث على المشاركة باستفتاء الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع الآلاف أمام ديوان عام محافظة القاهرة بميدان عابدين، تمهيدا للمشاركة فى ماراثون المشى الذى تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "شارك"، برعاية محافظ القاهرة، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن يشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة، فى الماراثون الذى ينطلق من ساحة ميدان عابدين امام ديوان محافظة القاهرة، وصولا إلى ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير.
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