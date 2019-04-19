75% من القراء يستبعدون نجاح البيئة فى تنفيذ ملف إعادة تدوير القمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة البيئة فى تنفيذ ملف إعادة تدوير القمامة، استبعد غالبية القراء نجاح وزارة البيئة فى تنفيذ ملف إعادة تدوير القمامة واستبعد 75% من القراء نجاح وزارة البيئة فى تنفيذ ملف إعادة تدوير القمامة، بينما توقع 22% من القراء نجاح وزارة البيئة فى تنفيذ ملف إعادة تدوير القمامة، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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