5 أرقام هامة عن تجارة المخدرات حول العالم.. تبلغ 400 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عددًا من الأرقام حول تجارة المخدرات فى العالم، جاءت كما يلى: معدل تجارة المخدرات علي مستوى العالم يبلغ نحو 400 مليار دولار. عدد المتوفين نتيجة تعاطي المخدرات بلغ نحو 200 ألف حالة عالميًا عام 2018. بلغ عدد الوفيات 168 ألفا عام 2015 بزيادة 60% عن معدلات عام 2000. المخدر الأكثر انتشارا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو "الترامادول". ارتفع عدد متعاطى المخدرات من 208 ملايين عام 2006 إلى 275 مليون عام 2018.

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