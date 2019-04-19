المصرية للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم بالوجه القبلى وصرف 85% من مقررات أبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ليقومون بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا الى صرف ما يقرب من 85% من المقررات التموينية عن شهر أبريل الجارى حتى الآن بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة فى محافظات الوجه البحرى .
وكان الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" انه سيتم تنظيم أكثر من 30 فرعا لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" فى محافظات الوجه القبلى لطرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بجانب طرح السلع بمنافذ فروع الشركة، لافتا الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير كافة المنتجات للشركات التابعة أول بأول، كما سيتم توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وصرفها للمواطنين فى مواعيدها خلال الشهر الكريم، بالإضافة الى أنه سيتم إطلاق قوافل السيارات المتحركة والمجهزة لطرح السلع واللحوم والدواجن فى المناطق التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.
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