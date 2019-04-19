شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تسهيلات فى إصدار تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الداجنى والحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،اعتماد إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى ومدخلات الاعلاف من خلال تسهيلات فى إجراءات استخراج التراخيص، دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة انتاج اللحوم والألبان ومدخلات الأعلاف وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن اعتماد تراخيص التشغيل التي يصدرها قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بعد توافر شرط الأبعاد الوقائية وموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات.

وأضاف التقرير، أن الوزارة مستمرة في إعطاء إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى، وتلقى طلبات أصحاب مزارع الدواجن الغير مرخصة لتوفيق أوضاعهم للحصول على مزايا عديدة سوء قروض أو خدمات بيطرية مجانية.

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وتأتى موافقات التراخيص تفعيلا للقرارات الوزارية أرقام 773 و 368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى.

وأوضح التقرير إن هناك تسهيلات في إجراءات استخراج تراخيص تشغيل تلك الأنشطة لا تتعدى الـ 15 يوماً على أكثر تقدير، منذ تقديم الطلب فى القطاع أو مديرية الزراعة المختصة مروراً بالمعاينة الفنية التى تجريها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، للتأكد من توافر كافة إشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوى، وفور استيفاء كافة المستندات المطلوبة يتم تسليم المواطن والمستفيد ترخيص التشغيل.