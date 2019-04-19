شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ القاهرة يفتتحون تطوير ساحة السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، واللواء خالد عبدالعال ، محافظ القاهرة والدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، والدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى المفتى الجمهورية والدكتور محمد أبو هاشم ، النائب السابق لرئيس جامعة الازهر ورجل الأعمال محمد أبو العينين ، تطوير ساحة مسجد السيدة زينب ،وحضر الجولة والافتتاح وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان وعدد من القيادات الدينية والشعبية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ القاهرة يفتتحون تطوير ساحة السيدة زينب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.