شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دستوري: التعديلات الدستورية تعطي مزيدًا من الحريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف شريف، الخبير الدستوري، إن ألمانيا قامت بتعديل دستورها 62 مرة، والولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 27 مرة، وروسيا عدلت دستورها يقارب من 30 مرة، وكذلك كل الدول العظمى التي تسعى للتطوير، دون أن تتدخل أي دولة في تعديل دستور دولة أخرى.

وأكد «شريف»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس، أن القرآن هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعديله، وفيما عدا ذلك يتم تعديله.

وأوضح أن التعديلات الدستورية الحالية لم تمس الحريات، بل أعطت مزيدًا من الحريات، لافتًا إلى أن التعديل الدستوري حق مواطن مصري أصيل، متابعًا: «وإللي مش هيشارك مايرجعش يطلب حقه».