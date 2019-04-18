شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يسلّم العقود النهائية لـ54 منتفعًا بالإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، 54 عقدًا نهائيًا لمنتفعى الإصلاح الزراعى فى 9 محافظات على مساحة إجمالية بلغت نحو 14 ألفًا و233 مترًا، و110 أفدنة و10 قراريط. وقال «أبوستيت»، خلال الحفل الذى عقد بديوان الوزارة، أمس، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى انتهت من إنجاز 3 آلاف عقد ابتدائى، و400 عقد نهائى، لصالح المنتفعين الذين أتموا دفع جميع الرسوم والمستحقات لدى الهيئة على مستوى الجمهورية، فى إطار جهود الوزارة للتيسير عليهم وضمان الاستقرار لهم.

وهنأ «أبوستيت» المنتفعين الذين التزموا بجميع الشروط التى وردت فى العقود الابتدائية، ولم يقوموا بتغيير الغرض أو نشاط المساحات المخصصة، وطالب كل المتعاملين مع الهيئة، بالمبادرة بسداد المستحقات كافة، والالتزام بالأغراض المخصصة، وعدم مخالفة شروط العقود الابتدائية، خاصة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المنتفعين وعلاج مشاكلهم المتراكمة.