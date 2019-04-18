شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الرحلات البحرية بين ميناءى الغردقة وضبا فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة القاهرة للعبارات المالكة للعبارة الرياض زيادة عدد الرحلات البحرية للعبارة السريعة الرياض من ٨ رحلات بحرية على الخط الملاحى المنتظم بين ميناءى الغردقة وضبا إلى ٢٣ رحلة، وذلك خلال شهر مايو المقبل، على أن تبدأ أولى الرحلات الجديدة الأربعاء الأول من مايو من ميناء الغردقة البحرى وذلك لاستيعاب حجوزات العمالة المصرية فى السعودية والخليج التى ترغب فى قضاء شهر رمضان وعيد الفطر فى مصر، ومن المتوقع نقل نحو ٥٠ ألف شخص على العبارتين خلال شهر مايو. فيما قررت نفس الشركة زيادة عدد رحلاتها من ٧ رحلات للعبارة القاهرة من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا إلى ٢٢ رحلة خلال شهر مايو المقبل وتم إخطار الشركات الملاحية ومكاتب بيع الرحلات بالقرار. وشدد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مدير ميناءى الغردقة وشرم الشيخ بضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانئ لتسهيل الإجراءات وتجهيز الميناءين لاستقبال الرحلات وذلك بعد استكمال كافة الشهادات وإنهاء أعمال التفتيش البحرى والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للقيام بالرحلات على الخط الملاحى الداخلى الغردقة- شرم الشيخ.

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