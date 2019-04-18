شاهد.. المصريون يحتفلون بتعديل الدستور في ميادين القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة النزهة بشرق القاهرة، منذ قليل، توافد أعداد من المواطنين على الشوارع حاملين علم مصر، للحث علي المشاركة في استفتاء تعديل الدستور في مشهد وطني غير مسبوق. Advertisements وعلي أنغام الأغاني الوطنية ردد الشباب عدد من الشعارات أبرزها "أنزل شارك وأعمل الصح". كما شهد ميداني التحرير وطلعت حرب بوسط البلد تواجد مكثف للمصريين الذين أنضموا إليهم عدد من نجوم الفن والمجتمع في مشهد أبهر المارة الذين وقفوا بالسيارات لتصويرهم والانضمام إليهم.

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