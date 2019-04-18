موجز 10 مساء.. إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى فى ساحة معبد الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة، على رأسها إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى، فى ساحة معبد الأقصر بعد عملية ترميم استغرقت 8 أشهر، فى احتفالية حضرها وزير الآثار الدكتور خالد العنانى ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور زاهى حواس وعدد من الدبلوماسيين.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم: وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى، فى ساحة معبد الأقصر بعد عملية ترميم استغرقت 8 أشهر، وذلك فى احتفالية حضرها وزير الآثار الدكتور خالد العنانى ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور زاهى حواس وعدد من الدبلوماسيين.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الفرصة للوافدين، ممن لم تتاح لهم الفرصة للتصويت علي استفتاء التعديلات الدستورية في محافظاتهم، المقرر أن يبدأ السبت المقبل، وحددت بعض الخطوات اللازم اتباعها لإتمام عملية التصويت، وذلك من خلال الفيديو الآتي:

انتشرت فى الآونة الأخيرة عدد من الشائعات بشأن التعديلات الدستورية، منها على سبيل المثال إن التعديلات ستقلل من صلاحيات البرلمان، وطباعة أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى، وفميا يلى نرصد أبرز هذه الشائعات.

تحت عنوان" الإجابة مصر" تكشف "الخليج 365 " فى عددها الصادر غدا الجمعة عن بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث اختتمت نيوزيلندا وسيدنى أول أيام التصويت واستعدادات مكثفة فى الدول العربية وباقى دول العالم المتواجد بها جاليات مصرية ، والجيش ينتشر للتأمين فى المحافظات لتأمين اللجان، ووزير الداخلية: نتعامل بحزم مع أى محاولات للخروج عن القانون

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة وادي الملوك الإبتدائية بمدينة الأقصر لمتابعة حملات "نور حياة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر، لفحص عيون طلاب المدارس.

التف الملايين حول العالم، فى الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، حول جهاز التليفزيون أو عبر الإنترنت، منتظرين بلهفة بالغة عرض الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل Game of Thrones، وبالفعل حققت الحلقة الأولى من الموسم الثامن رقمًا قياسيًا فى السلسلة، حيث قالت قناة HBO العارضة للمسلسل، إن ما يقرب من 17.4 مليون شخص شاهدوا الحلقة، على شاشات التليفزيون أو عبر الإنترنت، ما مثل ذروة لافتتاح موسم هذه القصة الخيالية.

تبدأ المفارقة من وقوف أحد قيادات حزب الكرامة داخل القاعة الرئيسية فى مقر حزبه، معلنا أنه لا علاقة له ولا للحزب، والحركة التى يقف فى مؤتمرها ويتحدث باسمها، بجماعة الإخوان الإرهابية، بينما تكشف العودة السريعة بالذاكرة إلى الوراء أن هذا القيادى، وقائده، وأصدقاءه، وحزبه، وحركته بكاملها، نسقوا مع الجماعة فى انتخابات البرلمان 2011، وفاز عدد من أعضائهم بمقاعد على قوائم "الحرية والعدالة"، حزب الإخوان الساقط عقب ثورة 30 يونيو.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة وادي الملوك الإبتدائية بمدينة الأقصر لمتابعة حملات "نور حياة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر، لفحص عيون طلاب المدارس.

أعلنت المديريات التعليمية جاهزية المدارس المخصصة كمقار للاستفتاء على الدستور، من حيث التجهيزات والترتيبات الداخلية لاستقبال القائمين عليها من قوات تأمين وقضاة مشرفين على التصويت داخل اللجان، حيث تم تجهيز الفصول وتوفير وسائل تهوية للأعضاء وأيضا توفير وسائل الأمان.

أوفد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، خالد عبدالعال عبد الحافظ، محافظ القاهرة؛ لحضور الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان .

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نواب مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وذلك بحضوراللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حالة من الاستنفار الأمني شهدتها الشوارع في كافة ربوع البلاد قبل إنطلاق ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية بدءً من السبت في كافة أنحاء الجمهورية.

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الخميس "أحمد عيسى عوض" وزير الخارجية الصومالى، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن عددٍ من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

دعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

تجوّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في أرجاء معرض " سوبر ماركت أهلا رمضان" الذي يُقام أمام محطة سكة حديد الأقصر، للاطمئنان على توافر السلع، والأسعار المناسبة، وذلك بصحبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، بزيارة مدرسة وادي الملكات والتي يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة مُسببات ضعف وفقدان البصر، وهي المُبادرة التي يُنفذها صندوق "تحيا مصر" على مدار ثلاث سنوات ونصف، بتمويل يُقدر بمليار جنيه، ورافقه خلال الزيارة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

توج النجم الساحلى التونسى بلقب البطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما خطف فوزا قاتلا من فريق الهلال السعودى بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب "هزاع بن زايد"، فى الإمارات.

انتهت الهيئات الإعلامية المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتى الصحفيين و الإعلاميين من الاستعدادات النهائية لمتابعة التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه من 20 حتى 22 ابريل الجارى.

أقيم حفل ختام كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بين شوطي المباراة النهائية التي تجمع بين ناديا الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي بملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة "العين" الإماراتية.

إذا كنت من عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones، وذهبت ذات يوم إلى أحد المطاعم لتتناول وجبة الغداء، وحينما قمت بالإطلاع على القائمة "المينو" وجدت أسماء الأطباق مستوحاة من المسلسل، فأى طبق ستختار من "المنيو"؟.

نجح فريق اف سى مصر فى الصعود لدورى الاضواء والشهرة للمرة الأولى فى تاريخه بعد التعادل السلبى أمام المريخ البورسعيدى فى الجولة الأخيرة لمسابقة القسم الثانى .

حث نواب البرلمان المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية واجتماعات لشرح التعديلات وتوضيح أهمية المشاركة فى الاستفتاء لتصدير صورة للداخل والخارج مفادها زيادة الوعى لدى المصريين وحرصهم على المشاركة فى الحياة السياسية.