شكرا لقرائتكم خبر عن أسر شهداء الشرطة: هننزل استفتاء الدستور لدعم استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكتفي أسر شهداء وزارة الداخلية بما قدمه أبنائهم من دماء للدفاع عن الوطن، فقرروا استكمال المسيرة ليضربوا أروع الأمثال في الوقوف إلي جانب مصر بكافة الطرق.

وأكدوا لـ" دوت مصر " أنهم سيكونوا في أول صفوف الاستفتاء على الدستور لدعم الأستقرار وتثبيت أركان الدولة، لمواصلة الحرب على الإرهاب وإعادة حق أبنائهم الشهداء. أسرة الشهيد وائل طاحون والشهيد ماجد معاون مباحث النزهة عبير نصار، أرملة الشهيد العميد وائل طاحون، ووالدة زوجة الشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة، أكدت أن ما قدمة زوجها وزوج ابنتها من دماء طاهرة سالت على تراب هذا البلد دفاعاً عن امنه وأستقراره، لن تضيع هباءاً، ولن يفلح القتلة في مخططاتهم الإرهابية لإفشال الاستفتاء، وستسقط محاولاتهم اليائسة بإقبال المصريين على لجان الاستفتاء.

أسرة شهيد المفرقعات الرائد مصطفي عبيد

اللواء عبيد محمود والد الشهيد، قال إنه حالياً في الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وحرص على العودة يوم السبت المقبل للتوجه من أجل التصويت في لجنته الانتخابية، ووجه رساله لجميع أسر الشهداء قائلاً: "دوركم لا يقل أهمية عن دور شهيدكم، فالشهيد صمد في وجه عدو غادر حتى لقى ربه بشجاعة، وأنتم ستقفون في وجه نفس العدو حتي تعلنوها نعم للاستقرار، ونعم لبقاء الدولة المصرية، ونعم لكل من يحارب دفاعاً عن الوطن والثأر لشهداءه".

أما أيات عبد الفتاح أرملة الشهيد قالت: "كل بيت مصرى تعرض لفقدان شهيد، فمنهم من فقد الأب، والأبن، والزوج، والأخ وتيتمو الأبناء.

وأضافت : "تلك الجماعات المتطرفة الإرهابية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تنفيذ مخططاتها و حربها ضد الحياه و الاستقرار لذا يجب دعم جهود القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب ، وأعلنت : هنشارك فى التعديلات الدستورية لإعاد حق زوجي الشهيد".

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أسرة شهيد كرداسة العميد عامر عبد المقصود

نجلا سامي، أرملة الشهيد، قالت: "سنتوجه لصناديق الاقتراع ونصطحب ابنائنا وسنعلنها نعم للتعديلات الدستورية من أجل دماء الشهداء، وأننا كأسر شهداء أكثر من عانينا بعدما فقدنا السند والظهر، وسنكون أول من يصل مقار اللجان".

أسرة شهيد الواحات النقيب إسلام مشهور

قال اللواء حلمي مشهور، والد الشهيد: "حينما شاهدنا التنمية والاستقرار والمشروعات القومية الكبرى والاهتمام برفع مستوى المواطن المصري وعودة كرامة مصر أمام العالم، كل ذلك أعاد حق أولادنا الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن، وأسر الشهداء مع التعديلات الدستورية بل نكلف الرئيس بالإستمرار في قيادة مصر من أجل احفادناوالأجيال القادمة".

وقالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد: سأحمل صورة أبني داخل اللجنة وسأفتخر به أمام الجميع ليصله كيف دفع عمره ثمناً من أجل بقاء الدولة المصرية.

أسرة شهيد الأمن الوطني النقيب إبراهيم عزازي

محمد نجل الشهيد أكد أنه يتابع مخططات الإرهابية علي اسلوشيال ميدا وشائعتهم التي يبثوا من خلالها سمومهم بشأن مواد الدستور المقترحة للتعديل، وتشكيكهم في وطنية المصريين مدعين مقاطعة المصريين لها بالداخل والخارج، إلا أن زحام الطوابير أمام اللجان سيصفعهم علي وجوههم، فحق الشهيد لن يعود إلا في ظل دولة تنعم بالأمان والإستقرار وقيادة واعية عازمة علي عودة حق الشهيد .