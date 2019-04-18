شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الفرصة للوافدين، ممن لم تتاح لهم الفرصة للتصويت علي استفتاء التعديلات الدستورية في محافظاتهم، المقرر أن يبدأ السبت المقبل، وحددت بعض الخطوات اللازم اتباعها لإتمام عملية التصويت، وذلك من خلال الفيديو الآتي: Advertisements

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