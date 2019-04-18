شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالكويت تنهى استعدادتها لبدء الاستفتاءعلى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت السفارة المصرية بالكويت كافة استعدادها لاستقبال المصوتين على مواد الدستور المعدلة والتى أقرها البرلمان المصرى يوم الثلاثاء الماضى .

السفارة المصرية بالكويت وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

سفارة مصر بالكويت Advertisements

السفارة تنهى استعدادتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة المصرية بالكويت تنهى استعدادتها لبدء الاستفتاءعلى التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.