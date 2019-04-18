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"القومى لحقوق الإنسان" يعد خطوط تواصل لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى لحقوق الانسان عن الانتهاء من إعداد خطوط للتواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات (الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس،  أسيوط)، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 .

 

وأضاف المجلس فى بيان له، أن شبكات التواصل بدأت العمل بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وحملات متابعة الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الأرقام التالية: 

 

غرفة العمليات المركزية بالقاهرة هي:

 

تليفون: 02/37624953

فاكس: 02/37624859

 

للتواصل مع غرفة عمليات المجلس الرئيسية:

01009268217

01003929643

01060465693

01153605821

01153607358

01153607326

01277192609

01277192605

01277192578

01277192588

 

غرفة عمليات المجلس الفرعية بمحافظة الجيزة "مكتب الشكاوى":

تليفون: 02/ 37499771

فاكس: 02/ 37499774

 

موبايل:

01153605826

01060432756

 

 

للتواصل مع إدارة الاعلام بالمجلس:

 

موبايل: 

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01148401983

01064015545 

01113950379

تليفون/ فاكس :

0237624382

 

E-mail: [email protected] Facebook: nchregypt    Twitter:@nchregypt

 

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات: 

1. كفر الشيخ

هاتف محمول: 01003529172

هاتف أرضى: 047313993

2. الاسماعيلية

هاتف محمول: 01228208583 / 01020120895

3. بورسعيد

/01229035327/01221663124/0127395277501285573220

4. الغربية- طنطا 

0127018734701000215188/

5. القليوبية – بنها 

01002829972

6. السويس 

01222657510

7. الفيوم 

01001438504

8. بنى سويف 

01006517333/01224604243/0822211112

9. سوهاج 

0106679921201272154800/

10. أسيوط 

01224845144

11. الغربية

01270187347/01000215188

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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