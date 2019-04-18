شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الوادى الجديد يمنح نقابة المهندسين 1000 فدان لزراعة "النخيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى نقيب المهندسين المهندس هانى ضاحى، اليوم الخميس، اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ووافق المحافظ خلال لقائه بوفد المهندسين، على منح نقابة مهندسى الوادى الجديد 1000 فدان لزراعة النخيل بأحدث الطرق العلمية.

وحضر اللقاء، أعضاء هيئة مكتب النقابة المهندس محمود مغاورى الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفنى للنقابة"، والمهندس عادل ربوح رئيس مهندسى نقابة الوادى الجديد، والمهندس هشام الشافعى رئيس رابطة المهندسين المصريين بالسعودية، والدكتور مهندس محمد احمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد سابقا.

ويشهد المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة حفل تكريم قدامى المهندسين بنقابة الوادى الجديد مساء اليوم، كما يتضمن الحفل تكريم الرواد والمهندسين ذو القدرات الخاصة والمتميزين من أبناء محافظة الوادى الجديد.

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ويقام الحفل بمقر النقابة بمدينة الخارجة، بحضور عدد كبير من أسر المهندسين بمراكز المحافظة الـ5، وتتضمن تقديم فقرات فنية وغنائية متنوعة، وسيتم خلال الاحتفالية تكريم الأمهات والآباء المثاليين وتكريم المهندسين الحاصلين على الماجستير، والمهندسين حديثى التخرج بتقدير امتياز وجيد جدًا، والمهندسين المحالين على المعاش، والمهندسين الفائزين بمراكز متقدمة فى المسابقة الثقافية.

وفى نفس السياق، قام اللواء محمد سلمان الزملوط، بتكريم نقابة المهندسين ممثلة فى المهندس هانى ضاحى، مهديًا له درع المحافظة، تقديرًا لدور نقابة المهندسين كأستشارى للدولة.















