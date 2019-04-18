الاستفتاء على الدستور.. وقفة تأييد لأعضاء النقابة العمالية بـ أخبار اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أعضاء النقابة العمالية من جريدة "أخبار اليوم" وقفة تؤيد التعديلات الدستورية وذلك أمام مقر النقابات العامة. وشهدت الوقفة حضور عدد كبير من مؤيدى التعديلات الدستورية.

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