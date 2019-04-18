"الوفد" يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم: أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قراراً بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي لمتابعة سير عمليات التصويت في الاستفتاء على مستوي الجمهورية. تشكلت اللجنة من: طارق سباق، وحسين منصور نواب رئيس الحزب، وطارق تهامي وكاظم فاضل وأنور بهادر ومحمد فؤاد وعباس حزين سكرتارية عام مساعدين، ومحمد سويلم وحمدي قوطة أعضاء الهيئة العليا. Advertisements وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن اللجنة منوط بها التواصل مع لجان المحافظات لمتابعة سير الاستفتاء أولا بأول. وأضاف أن رئيس الحزب أصدر قراراً بأن تفتح جميع لجان الحزب بالمحافظات أبوابها من الجمعة وطوال أيام الاستقتاء لتقديم كافة المساعدات المطلوبة للمواطنين لتسهيل مهمتهم الوطنية في الإدلاء بأصواتهم. وأكد الهضيبي، أن رئيس الحزب سوف يتابع بنفسه أداء غرفة العمليات بصورة يومية كما أنه سوف يتواصل مع جميع رؤساء اللجان في المحافظات لمتابعة سير عمليات الاستفتاء.

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