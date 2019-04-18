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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي ومحمد عاطف:
أهدى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، قبعته الشهيرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، بعد إعادة رفعة وترميمه، فى الاحتفال بيوم التراث العالمي.
وأعرب حواس خلال كلمته الخميس، عن سعادته بالحضور والمشاركة في الاحتفال بيوم التراث العالمي بالأقصر، موضحا أنه خلال فترة عمله بالآثار طوال 50 عاما لم يـر رئيسًا للوزراء يحرص على حضور هذه المناسبة.
ووجه حواس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على دعمها للآثار ومساعدتها في تحريك المشروعات المتوقفة، كما أهدى "حواس" أيضًا لرئيس الوزراء نسخة من كتابه "الحياة في الجنة"، الذي يتناول حياة الوزراء والإشراف في عصر الدولة الحديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر زاهي حواس يهدي "قبعته" وكتاب الحياة لرئيس الوزراء- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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