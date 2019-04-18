حواس عن مشاركة "مدبولي" في احتفال الأقصر: مشهد لم أره في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور زاهي حواس، إنه منذ أكثر من ٥٠ عامًا وهو يعمل في مجال الآثار ولم يرَ رئيس مجلس الوزراء يحضر اليوم العالمي للتراث، في معبد الأقصر، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وتشجيعها للآثريين.

وأضاف حواس: "سأهدي الدكتور مصطفى مدبولي برنيطتي التي أهديتها من قبل للكثير من الملوك والملكات في العالم، كما سأهديه كتاب الحياة في الجنة، الذي ألفته حول مقابر البر الغربي بالأقصر".

جاء ذلك خلال حفل إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر، وذلك في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.