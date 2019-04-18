محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة "نصف شعبان" بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
شهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، عقب صلاة المغرب اليوم، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال وزارة الاوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).
كما شهد الاحتفال مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أحمد فؤاد والمهندس إبراهيم صابر نائبي المحافظ، ولفيف من قيادات الأوقاف والمحافظة وكبار رجال الدين .
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