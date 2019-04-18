أخبار مصر | معتز الطماوي: البرلمان ناقش التعديلات الدستورية بحيادية تامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز الطماوي: البرلمان ناقش التعديلات الدستورية بحيادية تامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار معتز الطماوي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تنطلق السبت المقبل، واجب وطني على كل مصري، مؤكداً أن البرلمان ناقش التعديلات بحيادية تامة، وأعطى الفرصة لجميع شرائح المجتمع من مؤيد ومعارض ليقول رأيه ويشرح وجهة نظره، والكلمة الأخيرة للشعب المصري من خلال صناديق الاستفتاء.

وأوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المادة 185 الخاصة بالهيئات القضائية، حافظت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية ستجعل هناك حراك سياسي بين فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب، وستكون سببًا في الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأشار المستشار معتز الطماوي إلى أن التعديلات الدستورية تجعل الشباب يشعرون بالأمل بقوة، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، مضيفًا أن كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية ستساعد على التمثيل الجيد للمرأة في البرلمان، موضحاً أن المرأة أكثر قدرة على التعبير عن قضاياها تحت قبة البرلمان و"الكوتة" ستدعم دورها السياسي.

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وشدد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن "جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا؛ لذا يجب مساندة جهود القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب وجماعات الغدر والضلال حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء".

وأوضح أن رجال الجيش والشرطة يتعرضون يوميًّا لمخاطر كبيرة، فهم فى الصفوف الأولى فى حربنا ضد الإرهاب، وهم من يسهرون على حماية الوطن والشعب وصيانة مقدراته.

وطالب المستشار معتز الطماوي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الشعب المصري بيضرب المثل في المشاركة، متوقعا إقبالًا كبيرًا على اللجان الانتخابية.