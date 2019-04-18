أخبار مصر | شاهد لحظة إزاحة الستار عن تمثال رمسيس بالأقصر.. واحتفال العمال بالعناني على الطريقة الصعيدية

احتفل العمال المشاركين في ترميم آخر تمثال للمك رمسيس الثاني، بعد إقامته وإزاحة الستار عنه مساء اليوم الخميس على طريقتهم الصعيدية، حيث ردد العمال بلهجتهم المحببة، ما يشبه الأنشودة أو التحية والتي تنتهي باسم من يحييونه، وقد وجهوا التحية للدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور. مصطفو وزيري.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أزاح الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بمكان عرضه الأصلي بواجهة الصرح الأول لمعبد الأقصر، بعد انتهاء عملية تجميع وتركيب أجزاؤه وإعادة إقامته والذي ظل دون ترميمات منذ اكتشافه عام 1950.

والتمثال تم إزاحة الستار عنه اليوم الخميس في إطار احتفالات وزارة الاثار بيوم التراث العالمي، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة في الانتهاء من تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع هذا التمثال، ليكون بذلك آخر تمثال ضمن ٥ تماثيل آخرين للملك رمسيسالثاني.

وأشار وزيري إلى أن وزارة الآثار نجحت خلال العامين السابقين بتجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول في معبد الأقصر.

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ويبلغ ارتفاع التمثال حوالي 12 متر، ووزنه ما يقرب من 60 طن، مصنوع من الجرانيت الوردي و يصور الملك واقفا.

يذكر أنه تم الكشف عن بقايا هذا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور محمد عبد القادر داخل المعبد عام 1958 وحتى 1960، والتي تمكنت أيضاً من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التي وجدت مدمره أمام الصرح الأول.

ويرجح أنها دمرت نتيجة تعرضها لزلزال مدمر في العصور المصرية القديمة وقد قام عبدالقادر بتجميع بلوكات التماثيل وترميمها ووضعها علي مصاطب خشبية بجوارمكانها الأصلي لحمايتها حتي بدأت وزارة الاثار عام 2017 في ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة هذه التماثيل الواحد يلو الأخر.