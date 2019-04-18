أخبار مصر | حزب مستقبل وطن بدمياط ينظم مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا لدعم وتأييد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن بدمياط ينظم مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا لدعم وتأييد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة دمياط، مؤتمر شعبي حاشد، لدعم وتأييد التعديلات الدستورية، والمشاركة في الإستفتاء، في مدينة السرو، مركز الزرقا، وذلك وسط احتفالات كرنفالية، تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك".

وشارك في المؤتمر الشعبي الحاشد، النائب محمد الحصي، أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب سمير موسي عضو مجلس النواب، والنائبة ايفلين متى، والمهندس وليد التمامي أمين عام الحزب بالزرقا، والمهندس أكرم البنا أمين عام الحزب في المدينة، والعديد من قيادات الحزب بدمياط والزرقا والسؤو، أعضاء الحزب وبمشاركة القيادات الشعبية وكبار العائلات والالاف من ابناء مركز الزرقا ومدينة السرو.

وجاء المؤتمر الشعبي وسط حضور حاشد للسيدات والتي تعالت الهتافات "تحيا مصر"، وأكد الجميع خلال كلمتهم علي أهمية التعديلات الدستورية واهدافها والنتائج المترتبة عليها من اصلاحات سياسية من اجل استكمال بناء الوطن تحقيق مزيد من الاستقرار واستكمال الانجازات للنهوض بمصر.

وطالب المشاركين في المؤتمر الشعبي الحاشد، جميع الحاضرين بالمشاركة الإيجابية وتايدهم للتعديلات الدستورية من أجل مصر.