أخبار مصر | حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الإسماعيلية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم التعديلات الدستورية وحث المواطنين علي الإستفتاء، وذلك في نادي كهرباء الإسماعيلية، بالتعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بحضور قيادات الشركة في منطقه القناة والشرقيه ورئيس النقابه العامه للعاملين بالكهرباء ونائب رئيس مجلس اداره العاملين بالمرافق وأعضاء هيئه مكتب الحزب بالإسماعيلية وحشد كبير من العاملين بشركات انتاج وتوزيع الكهرباء.

وبدأ المؤتمر بكلمة لعلي خلاف رئيس النقابة أكد فيها علي موافقه كل العاملين بالشركات علي التعديلات الدستوريه لانها طوق النجاة لمصر.

وأكد المهندس محمد السيد رئيس مجلس اداره الشركه علي ضروره النزول للاستفتاء من أجل استمرار الإنجازات ساردا لكم كبير تحقق من الإنجازات علي يد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثت الدكتوره سلوي فراج امين التثقيف والتدريب علي أهمية التعديلات الدستوريه لما تمثله من تصحيح للدستور السابق وان التعديلات لازمه للحياه السياسيه والاجتماعية والإقتصادية.

ومن جانبه، أكد النائب أشرف عمارة، علي استمراريه الإنجازات بالموافقه علي التعديلات مضيفا أن حجم الإنجاز الذي تحقق كبير ومؤثر علي كافه الاصعدة.