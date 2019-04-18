أخبار مصر | "الأطباء" تطالب الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تطالب الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تحمل جهه العمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء، حيث انه يوجد بالفعل بروتوكول تعاون منذ سنوات بين وزارة الصحة و كلية الطب بجامعة الزقازيق و تقوم وزارة الصحة بموجب هذا البروتوكول بسداد المصروفات الدراسية للأطباء المقيدين بالدراسات العليا بكلية طب الزقازيق.

وطالبت النقابة تعميم بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الصحة و كلية طب الزقازيق على جميع كليات الطب بالجمهورية، و ذلك حتى يستطيع الأطباء الاستفادة من قرار وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا تطبيقا لنصوص القوانين أرقام 14 و 137 لسنة 2014.