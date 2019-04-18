أخبار مصر | النقل: خروج جميع مصابي حادث سقوط "بوجي" قطار قلين كفر الشيخ

أعلن محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، عن خروج المصابين، في حادث سقوط بوجى من إحدى عربات قطار رقم ٤٩٥ ركاب قلين كفر الشيخ بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم، عن تأخر قطار ٤٩٥ ركاب "قلين - كفر الشيخ - شربين" بكم ٧٢/٥٧٠ بين كفر الشيخ - المرابعين نتيجة سقوط بوجى العربة الثانية من القطار، دون انقلاب العربة وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين، نتج عنه إصابات طفيفة لعدد ٩ ركاب.

وعلى الفور تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجى؛ لاستئناف القطار رحلته، كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.