أخبار مصر | مصطفى وزيري: "عمال ترميم الآثار رفعوا 12 طن بالطرق القديمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى وزيري: "عمال ترميم الآثار رفعوا 12 طن بالطرق القديمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الريس جمال الغصاب استطاع تقليد المصري القديم في رفع رأس تمثال الملك رمسيس الثاني البالغ وزنها 12 طن بطريقة يدوية، مقلدًا في ذلك المصري القديم.

وأوضح وزيري أن الوسائل الميكانيكية تعطلت في مرحلة تركيب رأس التمثال، وقد تغلب الريس جمال الغصاب ورجاله على هذه العقبة مقلدين الطريقة القديمة التي استخدمها المصري القديم في استخدام الحبال والبكرات في رفع 12 طن وتثبيت رأس التمثال في مكانها الطبيعي

جاء ذلك خلال كلمة وزيري على هامش إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر.