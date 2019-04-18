أخبار مصر | رئيس الحكومة يصل معبد الأقصر لإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة يصل معبد الأقصر لإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ لحظات، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى معبد الأقصر، لإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني، بعد إعادة تركيبه.

حضر الحفل، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهي حواس، والفنانتين يسرا وليلى علوي، بجانب العديد من الأهالي والأجانب.

وتم الكشف عن بقايا هذا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة دكتور محمد عبد القادر، داخل المعبد عام 1958 وحتى1960، التي تمكنت ايضاً من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التي وجدت مدمره أمام الصرح الأول.

ونجح قطاع آثار الأقصر، وعمال المعبد والاثريين، من تركيب أجزاء تمثالين، أزيح عنهما الستار في 18 أبريل، 1017، و 2018، وبدأ بعدها العمل في تركيب الثالث، لتتغير واجهة معبد الأقصر لما كانت عليه سابقًا بتواجد 6 تماثيل للملك رمسيس الثاني 4 في وضع الوقوف، و 2 في وضع الجلوس.