أخبار مصر | يسرا وليلى علوي أبرز حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسرا وليلى علوي أبرز حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد بدء انطلاق حفل إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد إعادة تركيبه، حضور عدد من سفراء الدول، بجانب وزير الآثار، وفنانين.

وبين أبرز حضور الحفل، الفنانة ليلى علوي، والفنانة يسرى، بالإضافة إلى الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور زاهي حواس، والمئات من الأهالي و الأجانب.

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وشهد انطلاق الحفل، قيام فرقة بالرقص على أنغام المزمار البلدي، انتظارًا لوصول الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، و عدد من سفراء الدول، لازاحة الستار عن التمثال.

وتم الكشف عن بقايا هذا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة دكتور محمد عبد القادر، داخل المعبد عام 1958 وحتى1960، التي تمكنت ايضاً من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التي وجدت مدمره أمام الصرح الأول.

ونجح قطاع آثار الأقصر، وعمال المعبد والاثريين، من تركيب أجزاء تمثالين، أزيح عنهما الستار في 18 أبريل، 1017، و 2018، وبدأ بعدها العمل في تركيب الثالث، لتتغير واجهة معبد الأقصر لما كانت عليه سابقًا بتواجد 6 تماثيل للملك رمسيس الثاني 4 في وضع الوقوف، و 2 في وضع الجلوس.