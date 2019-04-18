أخبار مصر | الوطنية للإعلام: غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات النهائية لتغطية استفتاء الدستور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطنية للإعلام: غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات النهائية لتغطية استفتاء الدستور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، اجتماعا بالقطاعات المعنية بتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمتابعة خطة عمل التغطية الاعلامية للاستفتاء وكافة التجهيزات الفنية والبشرية من كاميرات ووحدات بث مباشر وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين وجهوزية شبكة مراسلين الوطنية للاعلام داخل و خارج مصر، وذلك في إطار استعدادات الهيئة الوطنية للإعلام للقيام بالتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وشدد زين خلال الاجتماع علي توفير كافة الامكانيات والالتزام بالمعايير التي حددتها الوطنية للانتخابات والقيام بتغطية مهنية واحترافية والرجوع للمصادر الرسمية في بث ايه معلومات أو تقارير اخبارية حول عملية الاستفتاء لتوصيل رسالة إعلامية للجمهور بمصداقية وشفافية.

كما ناقشا الاجتماع القيام بتغطية كافة مراحل واستعدادات عملية الاستفتاء من تغطية قيام المصريين بالاستفتاء داخل اللجان وخارجها وجهود كافة أجهزة الدولة في تنظيم الاستفتاء ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وجهودها التنظيمية والادارية والمؤتمرات الصحفية التى تعقدها وجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين و عملية الاستفتاء والتصدي لأية محاولات للمساس بأمن المواطن لافساد هذا العرس الديمقراطي.

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واستمع زين لرؤساء القطاعات المعنية بالتغطية والذين قدموا تفاصيل الاستعدادات لتغطية لهذا الحدث الديمقراطي بخطة اعلامية متكاملة لوضع المشاهد في كافة تفاصيل الحدث أولا بأول.

وتفقد حسين زين تجهيزات غرفة متابعة تنفيذ التغطية الاعلامية والتأكد من توفير كافة التجهيزات والخدمات بكفاء عالية وتفقد ايضا مقار لجان الاستفتاء بالوطنبة للاعلام.

وتستمر الاجتماعات للمتابعة اللحظية لكافة تفاصيل تغطية شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام لعملية الاستفتاء.