أخبار مصر | غلق دار رعاية اجتماعية غير مرخصة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق دار رعاية اجتماعية غير مرخصة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بغلق إحدى دور الأيتام الغير مرخصة بحلوان بالقاهرة.

حيث تلقى الفريق بلاغ عن وجود دار أيتام غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية وبها أطفال معاقين وآخرين طبيعيين وقيام المسئولة عن الجمعية بتلقي تبرعات، وعلى الفور توجه الفريق إلى الدار، حيث تم رصد عدد من المخالفات الأخرى منها أن الدار غير مرخصة والجهاز الوظيفي بها غير مؤهل أو مدرب للتعامل مع الأطفال مع عدم وجود شهادات صحية ومصوغات تعيين للعاملين بالدار.

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كما تبين أيضا عدم استخراج الأوراق الثبوتية لبعض الأطفال وعدم وجود نظام غذائي يتناسب مع الاعمار السنية لهم وعدم الاهتمام بنظافتهم الشخصية بالإضافة إلى وجود أطفال أسوياء آخرين ذو إعاقة فى مكان واحد دون رعاية وفقا لاحتياجات كل فئة.

هذا وكشفت التحريات أيضا حصول الدار على تبرعات من المواطنين المتردين على المكان، وعدم توافر أي نظام للحماية المدنية بالدار ما يؤدي إلى تعريض حياة وأمن الأطفال للخطر وفقا لقانون الطفل وعدم وجود نظام فى حفظ أغذية الأطفال مما أدى إلى وجود عدة أغذية غير صالحة للاستخدام حيث تم إعدامها وتحرير محضر بذلك.

وبناء عليه قام أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائى بسحب الأطفال من الدار وتم إيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمعادى لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال وتم توقيع الكشف الطبى عليهم، وجارى فحص الجمعية ماليا وإداريا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما سيسفر عنه الفحص المالي والإداري للجمعية.