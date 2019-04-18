انت الان تتابع نواب للمواطنين: تعديل الدستور سيكون سبب الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نواب: العالم سينظر إلينا خلال أيام الاستفتاء ونحن نمارس الديمقراطية في أبهى صورها.. والتعديلات الدستورية ستكون سببا في الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية

?يكثف أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية تحركاتهم، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحشد المواطنين وحثهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي ستبدأ داخل مصر السبت المقبل على مدار 3 أيام، إذ يتبارى النواب في تنظيم المؤتمرات المؤيدة للدستور، إضافة إلى نشر آلاف اللافتات الداعمة للتعديلات، ودعا برلمانيون إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء، وكان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أول المطالبين بذلك، موجها الدعوة للشعب، بضرورة المشاركة، كما طالب النواب، بعد الموافقة النهائية على التعديلات، بأن يحفزوا المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

ودعا علي عبد العال، الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نشر قرار المجلس بشأن التعديلات في الجريدة الرسمية، مشددا على ضرورة طباعة مواد التعديل لكل الناخبين بحيث يتسلم كل نائب ورقة مطبوع بالمواد التي تم تعديلها بالإضافة إلى ورقة التصويت، وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالقيام بدوره في نشر التعديلات الدستورية

ودعا علي عبد العال، الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نشر قرار المجلس بشأن التعديلات في الجريدة الرسمية، مشددا على ضرورة طباعة مواد التعديل لكل الناخبين بحيث يتسلم كل نائب ورقة مطبوع بالمواد التي تم تعديلها بالإضافة إلى ورقة التصويت، وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالقيام بدوره في نشر التعديلات الدستورية في كافة وسائل الإعلام المختلفة. قبل ما تصوت.. اعرف التعديلات الدستورية وحث الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جموع الشعب على المشاركة بقوة في الاستفتاء، مؤكدا أن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، كان لهما مردردا جيدا في إحداث تقدم كبير للدولة للمصرية خلال الفترة الأخيرة، وأضاف: "المشاركة الفعالة في الاستفتاء علي الدستور تعطي صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع". وقال أبو العلا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح خارجيا وداخليا في تعديل بوصلة مصر إلي المسار الصحيح ونجحت مصر في تصحيح مسار علاقتها الخارجية، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية الناجحة والكثير من المشروعات القومية العملاقة التي سيكون لها مردود إيجابي ينعكس على الشارع المصري. وأكد النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تنطلق السبت المقبل، واجب وطنى على كل مصرى محب لبلده، مضيفا أن البرلمان ناقش التعديلات بحيادية تامة، وأعطى الفرصة لجميع شرائح المجتمع من مؤيد ومعارض، أن يقول رأيه ويشرح وجهة نظره، والكلمة الاخيرة للشعب من خلال صناديق الاستفتاء. Advertisements وتابع فى بيان:"أنا كنائب عن الشعب أقولها وبكل ثقة، أن التعديلات الدستورية ستكون سببا فى الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية"، مؤكدا أن الشعب المصرى يضرب المثل فى المشاركة، متوقعا إقبالا كبيرا على اللجان الانتخابية. اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القومي ووجه نصر الدين، رسالة إلى كل مصري، قائلا "انزل شارك.. القرار قرارك"، مشيرا إلى أن "العالم سينظر إلينا خلال أيام الاستفتاء، ونحن نمارس الديمقراطية فى أبهى صورها". وقال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الأيام المقبلة، يعد ترسيخا للعملية الديمقراطية التي بدأها الشعب المصري، ويعكس درجة عالية من الوعي السياسي لدى المواطنين. ودعا جموع الشعب للمشاركة في الاستفتاء "من أجل مستقبل أفضل وأكثر استقرارا للدولة المصرية والمواطنين"، مشيرا إلى أن الدستور الحالي يتضمن بعض المواد التي كان "لزاما علينا" التحرك لتصحيحها والخروج بدستور جديد يضمن الحقوق ويمثل المصريين. وطالب النائب وسائل الإعلام وقادة الرأي والقوى الناعمة كافة بتوضيح مضمون التعديلات الدستورية ومدى أهميتها، وحث المواطنين على المشاركة والتعبير عن آرائهم من خلال عرس ديمقراطي جديد. وأشار النائب مجدي بيومي، إلى أن المصريين سيضربون أروع الأمثلة أيام الاستفتاء، مشيرا إلى أن الشعب أيقن أهمية التعديلات وأن دستور 2014 به مواد لم تعد تتناسب مع الاستقرار السياسي المستهدف حاليا، وأنه وضع في ظروف خاصة. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجهت دعوة للمواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية وحددت أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، لتصويت المصريين فى الخارج، على أن يكون أيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري، لتصويت المواطنين في الداخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نواب للمواطنين: تعديل الدستور سيكون سبب الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.