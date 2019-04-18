انت الان تتابع 5 % رأفة وإعفاءات.. مفاجآت رئيس جامعة القاهرة للطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس جامعة القاهرة يعلن عن مفاجآت للطلاب

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت إضافة نسبة 5% من إجمالي درجات امتحان أي مادة واحدة فقط في حالة توقف عليها نجاح الطالب عند التخرج، بالإضافة إلى نقل حالة الطالب من الرسوب إلى مادتين في دور سبتمبر لدواعي التخرج وتحسين حالة الطالب، موضحا أن نسبة الـ5% لا تضاف إلى المجموع العام ككل وإنما تعادل 5 درجات في حالة احتساب درجات المادة من 100 درجة، ودرجة واحدة في حالة احتساب درجات المادة من 20 درجة، إذ تحرص الجامعة على عدم تأخر تخرج الطالب عاما كاملا.

وأكد الخشت، في بيان له، اليوم الخميس، أن الجامعة ملزمة بأجندة المجلس الأعلى للجامعات الدراسة فيما يخص طلاب اليسانس والبكارلويوس، وأن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التي تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب. كما قرر