شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صناديق الاستفتاء تستقبل الناخبين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الجمعة، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، ولمدة 3 أيام تنتهى بعد غدٍ، فى 140 مقراً انتخابياً فى 124 دولة توجد لمصر فيها سفارات وقنصليات.

وشكلت وزارة الخارجية لجنة بالوزارة للإشراف والتواصل مع البعثات الدبلوماسية على مدار الساعة، كما تواصلت السفارات والقنصليات مع الجاليات المصرية لشرح ضوابط وتسهيلات عملية التصويت، كما طلبت السفارات من السلطات المحلية بدولها تأمين عملية التصويت، وشكلت وزارة الهجرة غرفة عمليات مزودة بخطوط ساخنة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، وتلقى استفساراتهم أو شكاواهم للتعامل معها والتدخل الفورى للعمل على حلها.

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وعلى صعيد أعمال تأمين الاستفتاء الذى يبدأ داخل مصر، غداً، أنهت القوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين مقار التصويت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث سيتم استخدام طائرات للمراقبة والتأمين، وسيارات بث مباشر، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى عراقيل لسير العملية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وعززت القوات المسلحة تأمين المنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة، بالإضافة للمجرى الملاحى لقناة السويس، مع اتخاذ إجراءات لمنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأحكمت وزارة الداخلية سيطرتها على كافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان التصويت، باستخدام ارتكازات أمنية وقوات التدخل السريع، واجتمع الوزير اللواء محمود توفيق مع مساعديه، وعبر الفيديو كونفرانس، مع مديرى الأمن، لمتابعة تنفيذ إجراءات الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية، تزامناً مع الاستفتاء، وقال الوزير إنه لاتزال هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا عزم الوزارة على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة.

ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة العمال والشباب إلى المشاركة فى التصويت، وذلك فى مؤتمر بالمؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة.