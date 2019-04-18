شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا: «بنقول نعم للتعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، عن استعداداتهم لاستفتاء التعديلات الدستورية، قائلًا إنهم قاموا بعقد اجتماع مع الجاليات المصرية بجميع الولايات الألمانية منذ 4 أيام حول التعديلات الدستورية، وكان معهم اثنان من نواب مصر، لافتًا إلى أن الاجتماع كان مثمرًا للغاية.

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وتابع «ثابت»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس: «سنتواجد غدًا في سفارة برلين، وقمنا بعمل غرفة عمليات، ويوجد تناسق تام»، مؤكدًا أنه يجب أن تكون المشاركة فعالة في استفتاء الدستور؛ لأن ذلك مظهر من مظاهر الحضارات.

وأوضح أن المشاركة تثبت للعالم كله أن الشعب المصري يقرر مصيره بيده، موجهًا حديثه للمصريين بالخارج، قائلًا: «روح للتصويت وقول نعم أو لا المهم يكون في مشاركة فعالة».

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إلى أنه يوجد 12 مليون مصري خارج مصر، متابعًا: «وإحنا بنقول نعم للتعديلات الدستورية».