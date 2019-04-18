شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: استفتاء التعديلات الدستورية مناسبة سعيدة للمصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية مناسبة سعيدة للمصريين بالخارج.

وتابع «بيومي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس: «لدينا جاليات ضخمة جدًا؛ حيث يوجد 11 مليون مصري بالخارج».

وأشار إلى أن السفارة عليها مسؤولية كبيرة؛ لأنها واجهة بلادها بالخارج، موضحًا أن وزارة الخارجية تضع مقاييس للمبعوث الدبلوماسي لخدمة الجالية المصرية بالخارج.