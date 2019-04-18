شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: التدخل السريع يغلق دار رعاية أيتام غير مرخصة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بغلق إحدى دور الأيتام الغير مرخصة بحلوان بالقاهرة، حيث تلقى الفريق بلاغ عن وجود دار أيتام غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية وبها أطفال معاقين وآخرين طبيعيين وقيام المسئولة عن الجمعية بتلقى تبرعات وعلى الفور توجه الفريق إلى الدار حيث تم رصد عدد من المخالفات الأخرى منها أن الدار غير مرخصة والجهاز الوظيفى بها غير مؤهل أو مدرب للتعامل مع الاطفال مع عدم وجود شهادات صحية ومصوغات تعيين للعاملين بالدار .

كما تبين أيضًا عدم استخراج الأوراق الثبوتية لبعض الاطفال وعدم وجود نظام غذائى يتناسب مع الاعمار السنية لهم وعدم الاهتمام بنظافتهم الشخصية بالإضافة الى وجود أطفال أسوياء اخرين ذو إعاقة فى مكان واحد دون رعاية وفقا لاحتياجات كل فئة.

وكشفت التحريات ايضاً حصول الدار على تبرعات من المواطنين المتردين على المكان ، وعدم توافر أى نظام للحماية المدنية بالدار ما يؤدى الى تعريض حياة وأمن الأطفال للخطر وفقا لقانون الطفل وعدم وجود نظام فى حفظ أغذية الأطفال مما أدى إلى وجود أغذية غير صالحة للاستخدام حيث تم اعدامها وتحرير محضر بذلك.

وبناء عليه قام أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورى الضبط القضائى بسحب الأطفال من الدار وتم إيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمعادى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتم توقيع الكشف الطبى عليهم، وجارى فحص الجمعية ماليا وإداريا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء ما سيسفر عنه الفحص المالى والإدارى للجمعية.