شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفند 5 شائعات حول تصريحات رئيسها وترد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة القاهرة بيانًا، اليوم الخميس، جاء فيه، أن إدارة الجامعة لاحظت نشر بعض المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة، بشأن تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة عن الإجراءات التى تم إتخاذها للتيسير على الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، أو تصريحاته بشأن ماتتخذه لجان الممتحنين، فيما يخص منح درجات الرأفة للطلاب.

وقالت جامعة القاهرة، فى بيانها، "وحيث أنها تعمل بشكل مؤسسى، وفى إطار القوانين واللوائح، فأنها توضح النقاط الهامة التالية":

أولا- لاحظت الجامعة عجز عدد من الطلاب ببعض الكليات عن سداد المصروفات الدراسية المقررة قانونٱ، ولذلك سعت إلى توفير موارد من التبرعات ومن صناديق التكافل الإجتماعى لسداد الرسوم عن الطلاب غير القادرين، ولدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم الاجتماعية من واقع كشوف مستحقى الدعم من الطلاب، ولا تشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين.

ثانيا- بخصوص ما أثير بشأن إضافة نسبة 5% درجات للطلاب الراسبين للاستفادة منها فى الانتقال للعام الدراسى التالى أوالتخرج، فإن حقيقة الوضع

بشأن إعطاء درجات رأفة لطلاب السنوات النهائية، توضح جامعة القاهرة، بعض النقاط الهامة فى هذا الأمر، وذلك فيمايلي:

1- إن هذا القرار كان معمولٱ به فى معظم كليات الجامعة "بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات"، ولذلك كان من اللازم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مباديء المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات أخرى.

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2- يطبق هذا القرار على طلاب السنوات النهائية.

3- يؤدى هذا القرار لتغيير حالة الطالب من الرسوب بثلاث مواد إلى الامتحان فى مادتين بدور سبتمبر، أو نقل الطالب من حالة راسب بمادة وبالتالى تأخر تخرجه عامآ كاملآ بسبب درجة واحدة، إلى خريج، بمعنى ألا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة.

4- تحسب النسبة المئوية وهى 5٪؜ لمادة واحدة فقط لتغيير حالة الطالب، وهى تعادل درجة واحدة فى حالة أن المادة من٢٠ درجة، وخمس درجات فى حالة أن المادة من 100درجة، وهكذا.

5- وافق، على تعميم هذا القرار، مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة.

ثالثا- تؤكد الجامعة، أنها ملتزمة بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن الدراسة، فيما يخص طلاب الليسانس والبكالوريوس، كما أن أمر تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة، متروك لكل كلية وفقا لظروفها وطبيعة الدراسة التى تمر بها، وبما يحقق مصلحة الطلاب.

رابعًا- تؤكد جامعة القاهرة، أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة والتغذية، يتعلق بشهر رمضان فقط ويأتى فى إطار تخفيف الجامعة عن أبنائها الطلاب، فى ضوء توافر موارد للوفاء بذلك كلما اتيح الأمر.

أخيرًا، تؤكد إدارة جامعة القاهرة أنها لن تتأخر فى أى وقت عن اتخاذ قرارات للتيسير عن أبنائها من الطلاب والعاملين وأعضاء التدريس كلما تيسر لها ذلك، وطالما جاء ذلك فى إطار القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.