شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والآثار يتفقدان عملية تطوير طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى، مساء اليوم الخميس، معبد الأقصر وطريق الكباش الذى شهد عمليات تطوير فى الآونة الأخيرة.
وقال خالد العنانى، إن عملية تطوير طريق الكباش لم تنتهى بعد ولازالت الأعمال جارية، وتم الاتفاق على كافة التطويرات المطلوبة، متوقعا أن يتم افتتاحه نهاية العام الجارى، مضيفا انتهينا من منظومة الإضاءة فى معبد الأقصر وحتشبسوت ، فضلا عن تأمين باقى المواقع الأثرية للسماح بزيارتها مساءً، وهذا سيغير المنظور للخريطة السياحية فى الأقصر، لافتا إلى أن الطريق مزود بكاميرت مراقبة ونظام محكم تام لتأمين الوفود السياحية.
ومن المتوقع أن يشهد الوزيران والوفد المرافق إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا السياحة والآثار يتفقدان عملية تطوير طريق الكباش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.