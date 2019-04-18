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وزيرا السياحة والآثار يتفقدان عملية تطوير طريق الكباش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى، مساء اليوم الخميس، معبد الأقصر وطريق الكباش الذى شهد عمليات تطوير فى الآونة الأخيرة.

 

وقال خالد العنانى، إن عملية تطوير طريق الكباش لم تنتهى بعد ولازالت الأعمال جارية، وتم الاتفاق على كافة التطويرات المطلوبة، متوقعا أن يتم افتتاحه نهاية العام الجارى، مضيفا انتهينا من منظومة الإضاءة فى معبد الأقصر وحتشبسوت ، فضلا عن تأمين باقى المواقع الأثرية للسماح بزيارتها مساءً، وهذا سيغير المنظور للخريطة السياحية فى الأقصر، لافتا إلى أن الطريق مزود بكاميرت مراقبة ونظام محكم تام لتأمين الوفود السياحية.

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ومن المتوقع أن يشهد الوزيران والوفد المرافق إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

 

 

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