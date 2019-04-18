شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وسط حضور شعبى ورسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، وسط حضور شعبى ورسمى. وحضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء خالد عبدالعال ، محافظ القاهرة ، والدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، والدكتور مجدى عاشور ، المستشار العلمى المفتى الجمهورية والدكتور محمد أبو هاشم ، النائب السابق لرئيس جامعة الازهر و وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، والوكيل سليمان وهدان، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، ورجل الأعمال محمد ابو العينين، ووكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وسط حضور شعبى ورسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.