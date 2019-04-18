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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بسم الله..الإجابة مصر..المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان" الإجابة مصر" تكشف "الخليج 365 " فى عددها الصادر غدا الجمعة عن بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث اختتمت نيوزيلندا وسيدنى أول أيام التصويت واستعدادات مكثفة فى الدول العربية وباقى دول العالم المتواجد بها جاليات مصرية ، والجيش ينتشر للتأمين فى المحافظات لتأمين اللجان، ووزير الداخلية: نتعامل بحزم مع أى محاولات للخروج عن القانون
كما ينشر الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة منها:
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