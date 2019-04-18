انت الان تتابع السيسي يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأضاف راضي أن الرسالة تضمنت التأكيد على مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، متابعا أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة