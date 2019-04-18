شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد استعدادات المقار الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، عددا من المقار واللجان الانتخابية اليوم للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة ووفقا للخطة التي أعدتها المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور.

واطمأن المحافظ اليوم ببعض المقار الانتخابية على توافر التجهيزات المطلوبة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الاستفتاء والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

وأتمت المحافظة استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه أيام 20، 21، 22 أبريل الجاري، لاستقبال مليون و800 ألف ناخب وناخبة موزعة على 482 مقرًا انتخابيًا تحتوي على 514 لجنة، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.