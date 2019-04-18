شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة في مؤتمر «التعديلات الدستورية»: تخطينا المراحل الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن مصر حاليا أصبحت تتمتع باستقرار سياسي وإقتصادي وأمني مقارنة بالفترة الماضية، مؤكدا على أننا قد تخطينا المراحل الصعبة، ولا يتبقى الآن سوى جنى الثمار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا «نحن في مرحلة فارقه من عمر مصر أصبح للشعب المصري فيها سلطه القرار والتغيير»

واوضح المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بمنطقة مضرب الأزر بمدينة دمنهور، بحضور المحافظ والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم المركزى للحزب، والنائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة.

الزم «المحافظ» المواطنين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات لمواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية والعطاء، حتى يكون لدينا زخم شعبى ودستورى، ويكون لمحافظة البحيرة النصيب الأكبر من الأصوات والنسب الأعلى من التصويت على مستوى الجمهورية.

وأكد «المحافظ» أن المشاركة تأتى انطلاقاً من الدور الوطني للناخبين وممارسة حقهم الدستوري باعتباره واجب ومسئولية وطنية، وادراكهم بأن المشاركة في عمليات الاستفتاء تساهم بشكل فعال في بناء المستقبل واستكمال عمليات التنمية، وللحفاظ على الإنجازات والمكتسبات والظهور بالشكل الحضاري اللائق بمصر

محافظ البحيرة خلال مؤتمر «التعديلات الدستورية»

محافظ البحيرة خلال مؤتمر «التعديلات الدستورية»

محافظ البحيرة خلال مؤتمر «التعديلات الدستورية»

محافظ البحيرة خلال مؤتمر «التعديلات الدستورية»