شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: تارك الصلاة وسارق المال العام لا شفاعة لهم من النبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تارك الصلاة لن يقبل له أي واسطة أو شفاعة أو دعاء، يوم القيامة .

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن سارق المال العام لا يشفع له نبي ولا ولي، موضحًا أن الله لا يقبل شفاعة النبي أو الشهداء أو الصالحين لبعض الأشخاص.

وتابع: «هؤلاء الأشخاص لم يقبل الله شفاعة لهم؛ تاركي الصلاة، الذين لا يطعمون المسكين، والذين يخوضون مع الخائضين؛ مثلما يحدث على السوشيال ميديا».