شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات النهائية للتغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استعدادات الهيئة الوطنية للإعلام للقيام بالتغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية، الخميس، اجتماعا بالقطاعات المعنية بالتغطية متابعة خطة عمل التغطية الاعلامية للاستفتاء وكل التجهيزات الفنية والبشرية من كاميرات ووحدات بث مباشر وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين وجهوزية شبكة مراسلين الوطنية للاعلام داخل وخارج مصر.

وشدد «زين» خلال الاجتماع على توفير كافة الامكانيات والالتزام بالمعايير التي حددتها الوطنية للانتخابات والقيام بتغطية مهنية واحترافية والرجوع للمصادر الرسمية في بث ايه معلومات أو تقارير اخبارية حول عملية الاستفتاء لتوصيل رسالة إعلامية للجمهور بمصداقية وشفافية.

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كما ناقش القيام بتغطية كافة مراحل واستعدادات عملية الاستفتاء من تغطية قيام المصريين بالاستفتاء داخل اللجان وخارجها وجهود كافة أجهزة الدولة في تنظيم الاستفتاء ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وجهودها التنظيمية والادارية والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها وجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وعملية الاستفتاء والتصدي لأية محاولات للمساس بأمن المواطن لافساد هذا العرس الديمقراطي.

واستمع «زين» لرؤساء القطاعات المعنية بالتغطية والذين قدموا تفاصيل الاستعدادات لتغطية لهذا الحدث الديمقراطي بخطة اعلامية متكاملة لوضع المشاهد في كافة تفاصيل الحدث أولا بأول، وتفقد تجهيزات غرفة متابعة تنفيذ التغطية الاعلامية والتأكد من توفير كافة التجهيزات والخدمات بكفاء عالية وتفقد ايضا مقار لجان الاستفتاء بالوطنبة للاعلام.

وتستمر الاجتماعات للمتابعة اللحظية لكافة تفاصيل تغطية شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام لعملية الاستفتاء.