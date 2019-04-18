شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفي الجامعي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد عبدالتواب القمري، رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفي الجامعي، لإستقبال اَي حالات من المصابين في حادث القطار بالقرب من مزلقان أبوتمادة بجوار مستشفى الزهراء بمدينة كفر الشيخ. وشدد «القمري» على ضرورة تواجد جميع الجراحين والمتخصصين بالمستشفي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، داعيا لهم بالشفاء العاجل.

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