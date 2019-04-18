شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس عامًا لـ«نيجيري» بتهمة النصب: ادعى توليد دولارات من أوراق سوداء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، الخميس، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، أفريقي الجنسية، بالحبس عامًا مع الشغل، بتهمة النصب على المواطنين.

وجاء في التحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدراته على توليد الدولارات من أوراق سوداء اللون، فاستولوا منهم على نحو نصف المليون جنيه.

وذكرت التحقيقات أن المتهم من دولة نيجيريا وحضر إلى مصر منذ فترة، قام خلالها بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين بعدما تمكن من إقناعهم بقدرته على تحويل الأوراق سوداء اللون إلى دولارات باستخدام مواد كيمائية يضعها عليها.